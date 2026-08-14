Светлана Овечкина из Волгограда, которая вошла в восьмерку выпускников России с 400 баллами по ЕГЭ, не смогла поступить на бюджетное место на прикладную математику и информатику (ПМИ) в Высшей школе экономики. О своей истории Светлана рассказала в подкасте Максима Коваля.

По словам выпускницы, в последние три года все бюджетные места на престижные направления занимают победители и призеры олимпиад. Для поступающих по результатам ЕГЭ остаются либо платные места, либо так называемые «квазибюджетные» — когда университет сам оплачивает обучение студента за счёт собственных средств.

– Очень бы хотелось поступить в Высшую школу экономики на прикладную математику и информатику. Но все не так просто. На самом деле я прохожу на ПМИ только на квазибюджет, поскольку последние три года полностью весь бюджет занимают олимпиадники, – рассказала девушка. – И поэтому для ребят, которые поступают по ЕГЭ, остаются места за счёт средств университета. За это место не нужно платить, есть специальный договор. Подписываешь с вузом и просто учишься, условия такие же, как на бюджете. Просто платит за тебя вуз по документам, — пояснила Светлана.

Она уточнила, что на прикладную математику и информатику в ВШЭ конкурс особенно высок, и чтобы поступить на обычный бюджет на эту популярную специальность 309 баллов (ред. по 100 баллов по математике, русскому и информатике и 9 баллов дополнительных, которые есть у девушки) недостаточно. При этом на программную инженерию, по её словам, можно поступить и с более низкими баллами.

Светлана также рассказала, что готовиться к ЕГЭ начала в 10-м классе. Физику, которая была ее самым слабым предметом, она начала изучать с нуля — с 7-го класса. При этом она подчёркивает, что не ходила в профильный лицей, а училась в обычной волгоградской школе.

Она также дала совет будущим абитуриентам: не пренебрегать олимпиадами, но при этом иметь «план Б».

– Если не сработало одно, то нужно давить в другое. Нужен план «Б» точно, – считает девушка.

Несмотря на то, что она стала призёром олимпиады «Росатом», дающей право на поступление без вступительных испытаний в некоторые вузы, в «Вышке» это не гарантировало бюджетное место. В качестве запасных вариантов Светлана рассматривала МИФИ и Бауманку. Однако остановила свой выбор на ВШЭ, так как ей в этом вузе больше понравилась атмосфера.

Сейчас Светлана ждёт официального зачисления и надеется на место за счёт университета.

Скриншот с подкаста

