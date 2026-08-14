Переезд в Жилгородке Волгограда закроют на два дня на ремонт

В Дзержинском районе Волгограда рано утром 15 августа закроется на ремонт переезд через трамвайные пути на пересечении улиц 51-й Гвардейской и Исторической.

– Движение автомобильного транспорта через указанный переезд по направлению в сторону ул. Краснополянской будет ограничено с 04.00 15 августа до 04.00 17 августа. Объезд места проведения работ водители могут осуществлять по улицам Исторической, Домостроителей и Краснополянской, – сообщили в мэрии.

Подрядчик в рамках реконструкции трамвайной линии, которая идет в Дзержинском районе, на указанном переезде демонтирует старую рельсошпальную решетку, обустроит новое основание пути и смонтирует современное трамвайное полотно. Для плавного проезда транспорта здесь уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами.

Ранее аналогичные работы проводились на переезде, расположенном на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. В настоящее время организованы работы по ремонту переезда на пересечении улицы Землячки и пр. им. Маршала Жукова.

Фото из архива V102.RU