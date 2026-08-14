Рейды перед матчем «Ротора» в центре Волгограда организовала полиция





В Волгограде 14 августа инспекторы ГИБДД вышли в рейды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, цель проверок — отловить нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль без прав.

– Управление Госавтоинспекции проводит на дорогах областного центра профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности. Главная цель — сделать дороги безопаснее и напомнить о важности культуры вождения, – говорится в сообщении Главка.





Судя по фото, опубликованным пресс-службой, проверки проходят в Центральном районе Волгограда – в непосредственной близости со стадионом «Волгоград Арена», где 14 августа в 19.30 стартует матч с участием волгоградского «Ротора». Полицейские останавливают для проверки легковой транспорт.



