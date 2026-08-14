Знаменитый летний звездопад Персеиды, который ежегодно в это время радует любителей космоса, снял волгоградский фотограф Андрей Поручаев. Сделать удачные кадры пика метеорного «дождя» – дело непростое. Необходимо запастись не только подходящей для съемок аппаратурой, но и настроиться на долгую ночную «охоту» вдали от огней большого города.

– Уезжали специально подальше от городской засветки, чтобы было как можно темнее и были видны даже самые тусклые звезды, – рассказал фотограф. – Приехали на локацию около 23:00 мск, стали выставлять аппаратуру, пока привыкали к темноте. Никак не мог начать съемку – не мог оторвать глаз от неба. Смотрел бы на эту красоту бесконечно.





Падающие звезды волгоградец снял в Дубовском районе неподалеку от хутора Спартак. Ночь выдалась безоблачной, что позволило увидеть метеорный «дождь» во всей его красе. На съемку ушло примерно около трех часов. В объектив фотографа попали падающие звезды, Млечный Путь и какой-то объект, похожий на далекую галактику.





– За всё время пребывания на локации невооруженным глазом видел не менее 30-35 метеоров, из которых порядка семи штук были очень яркими и долгими, с зеленоватым свечением в момент сгорания. На фото, к сожалению, их поймать не получилось, – сообщил волгоградец.





По данным Московского планетарий, в пик звездопада Персеиды вдали от городской засветки и в хорошую погоду можно наблюдать невооруженным глазом до 100 метеоров в час – это примерно по 1-2 метеора в минуту. Каждый год Земля в августе проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных вращающейся вокруг Солнца кометой 109 / Свифта —Туттля. Такие частицы, при сгорании в земной атмосфере, образуют световые следы – метеоры.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»