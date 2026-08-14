



14 августа губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с участием властей Палласовки, общественников и депутатов. Глава региона обсудил с активом выполнение ранее поставленных задач, а также новые вызовы и перспективы. Мероприятию предшествовала личная инспекция руководителем реализации якорных проектов.

- Большие ресурсы были направлены на строительство, ремонт и реконструкцию дорог Палласовского района: только за последние годы на дорожную сеть было выделено более трех миллиардов рублей. Транспортная инфраструктура изменилась существенно, подъезды практически ко всем населенным пунктам сделаны, но при этом нужно продолжать работу, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Поддержка региона – основной драйвер развития Палласовского района. За минувшие 12 лет на эти цели было выделено 8 млрд рублей. Среди стоящих на повестке задач – решение вопросов безопасности, продолжение обновления дорожно-транспортной сети, учреждений здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

На особом контроле властей находится вопрос водоснабжения Заволжья. Из-за сурового климата от этого напрямую зависит качество жизни местных жителей. Большие шаги в этом направлении уже сделаны.

- Определенную часть работы мы на сегодняшнем этапе выполнили, как и договаривались. Нашим заволжским районам необходима поддержка по закачке воды. Здесь достаточно активно идет расчистка реки Торгун, и сегодня продолжаются работы, которые дадут дополнительную хорошую возможность для поступления воды, - обратил внимание губернатор.

На качественно новый уровень выводится и образовательная сфера. Так, на территории поселка Красный Октябрь построена новая школа, в поселке Новостройка появился новый детский сад, в райцентре обновлена школа №17, модернизируется местная сеть учреждений дополнительного образования и спортивного воспитания. Построены четыре новых ФАПа, два отделения общей практики и поэтапно обновляются подразделения ЦРБ.

Отметим, глава региона обратил внимание, что всё реализованное в районе не только хорошо успешно функционирует, но и совершенствуется, развивается. Сейчас власти формируют новые предложения по развитию инфраструктуры района.

Фото: администрация Волгоградской области