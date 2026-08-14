



14 августа в Волгограде после многочисленных жалоб гостей и жителей областного центра возобновлена работа мобильного интернета. Сообщается, что доступ в сеть появился минувшей ночью также неожиданно, как и исчез.

– Никогда не думала, что в 2026 году мы будем так радоваться появлению мобильной связи. Но это и правда хорошая новость. Утром проснулась – интернет уже работал. На экране мобильного вновь все пять делений индикатора 4G на месте. Можно и новости почитать, и такси вызвать, – рассказала журналистам волгоградка.

По словам женщины, интернет всё же хорошо работает не по всему городу. По-прежнему встречаются отдельные территории, где даже белые списки перестают работать, однако горожане надеются, что это временное явление и специалисты отладят работу оборудования.

Напомним, интернет в Волгограде пропал 12 августа. Волгоградцы массово сообщали не только о невозможности открыть какие-либо сетевые ресурсы, но и даже о физическом отсутствии подключения к интернету. Индикаторы связи смартфонов повсеместно были на нуле или показывали лишь одно деление. Помимо проблем с интернетом, горожане также столкнулись с серьёзными сложностями при осуществлении звонков. У многих были доступны лишь экстренные вызовы, а те, кому всё же удавалось поймать сеть, вынуждены были по 3-4 раза набирать номер телефона, чтобы начался вызов, но даже в этом случае далеко не всем удавалось услышать своих собеседников из-за ужасного качества и разрыва звонков.

Кроме того, часть горожан сообщали о случаях, когда в квартирах переставал работать не только мобильный интернет, но и стационарный, раздаваемый по протоколу Wi-Fi. Сигналы устройств неустановленным образом подавлялись.

Отметим, ситуацию о происходящих в областном центре метаморфозах частично прояснили операторы мобильной связи. Согласно информации технической поддержки, в волгоградском регионе компетентными органами были введены ограничения на работу сотового интернета и звонков. Запрет объяснялся соображениями безопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»