В Волгоградской области скончалась экс-председатель районного суда

14 августа после продолжительной болезни скончалась 54-летняя председатель Новониколаевского районного суда в отставке Тамара Федорченко. В судебной системе она проработала 22 года.

– За годы работы Тамара Владимировна зарекомендовала себя как опытный и уважаемый специалист, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег. Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования семье и близким Тамары Владимировны, – сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Тамара Федорченко родилась в поселке Красноярский Чернышковского района Волгоградской области. Окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

В 2003 году она пришла работать помощником судьи в Новониколаевский районный суд, где уже через два года была назначена судьей. В марте 2018 года Тамара Федорченко стала председателем Новониколаевского районного суда, который возглавляла до ухода в отставку в 2024 году.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области