«Ротор» и «Урал» сыграли вничью

Сегодня в тяжелейшем матче на «Волгоград Арене», играя в меньшинстве, «Ротор» устоял и заработал ничью – 1:1.

Как передает корр. ИА «Высота 102», игра складывалась не по сценарию Дмитрия Парфëнова: гости смогли навязать свою инициативу и владели преимуществом, но волгоградцы выстояли и можно сказать, что приобрели очко.

За игрой наблюдали 16063 болельщика.





По итогам первого тайма «Ротор» был впереди со счетом 1:0, но на 58-й минуте волгоградцы не справились с давлением команды из Екатеринбурга и позволили сравнять счëт - 1:1.

На 74-й минуте судья оставляет сине-голубых в меньшинстве: за фол последней надежды удален Эмерсон.

Фото Геннадия Гуляева