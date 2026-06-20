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Экология

В Волгограде лишились подрядчика новые очистные на о. Голодном за 3,6 млрд рублей

Экология 20.06.2026 12:24
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20.06.2026 12:24


В Волгограде очистные сооружения, возводимые на острове Голодном, лишились подрядной организации. Городская администрация приняла решение расторгнуть два соглашения с АО «Акватик» стоимостью 3,6 млрд. рублей.

Согласно документам, размещённым на Госзакупках, причиной столь кардинального решения стали многочисленные недостатки, выявленные во время пусконаладочных работ 26 ноября 2025 года.

Изначально сдача объекта была намечена на конец 2024 года. Планировалось, что тогда специалисты отладят работу объекта на чистой воде, а в 2025 году перейдут на работу со сточными водами. Однако при проведении первой попытки запуска сооружения вскрылось, что в какой-то момент масса биологических бактерий, которая должна очищать стоки, прекратила нарастать, а впоследствии обнаружились и другие проблемы.

На редакционный запрос в администрации Волгограда сообщили, что обязательства по муниципальным контрактам исполнены АО «Акватик» в полном объёме, а неназванные проблемы, послужившие прочной расторжения контракта, всё же не связаны с качеством очистки сточных вод.

- В ходе эксплуатации нового блока биоочистки на о. Голодном в рамках гарантийных обязательств был выявлен ряд замечаний, в том числе в части настройки систем сооружения. Выявленные недостатки не влияют на эксплуатацию объекта в пределах установленных нормативов — блок биологической очистки функционирует в пусконаладочном режиме, очистка поступающих на него стоков производится, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Однако, получив миллиарды за сданный объект, подрядчик ретировался и начал игнорировать требования властей об устранении недостатков в установленный срок.

- В связи с нежеланием подрядной организации исполнять предусмотренные муниципальными контрактами гарантийные обязательства, контракты были расторгнуты в одностороннем порядке, — добавили в администрации.

Согласно решениям о прекращении действия соглашений, городские чиновники потребовали со строительной компании неотработанные авансы суммарным размером 447 млн рублей.

- В настоящее время ведется работа по подготовке искового заявления об обязании подрядчика компенсировать затраты на устранение выявленных замечаний, которое будет направлено в арбитражный суд, — подытожили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» начала строительство очистных сооружений на острове Голодом без прохождения обязательной экологической экспертизы. Это вскрылось лишь по итогу недавней проверке Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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