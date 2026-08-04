



Волгоградский ветеран СВО Константин Вялых прошёл курсы переподготовки МГИМО. Мужчина приобрёл навыки, которые позволят ему работать в системе госуправления в рамках профессиональной программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Получить дополнительные профессиональные компетенции смогли 30 ветеранов из 17 регионов страны. Обучение длилось 657 академических часов и состояло из семи модулей. Занятия были связаны с управлением городскими территориями, административно-правовой деятельностью, проектному управлению и взаимодействию с населением.

Финишировала переподготовка практической частью, где бойцы изучили лучшие практики организации административной работы в Москве и области. Финишировала подготовка защитой прикладных проектов. Константин Вялых представил инициативу по благоустройству Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда.

Также бойцы изучили лучшие практики организации административной работы в Москве и области. Финишировала подготовка защитой прикладных проектов. Константин Вялых представил инициативу по благоустройству Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда.

Фото: администрация Волгоградской области