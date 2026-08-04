



В Волгограде начался монтаж одного из первых и самых масштабных в России мемориалов, посвящённых подвигу участников специальной военной операции по защите Донбасса. Подрядчик приступил к сборке фрагментов грандиозной композиции у подножия Мамаева Кургана.





Как ранее сообщала редакция, основному этапу предшествовала большая подготовка. Специально для создания монумента строители залили массивное железобетонное основание. Были созданы железобетонные стены, которые стали каркасом для монтажа фактурных художественных блоков, отражающих основной сюжет мемориала.





Ещё накануне специалисты собрали нижнюю наружную часть памятника, уже сейчас здесь можно увидеть с левой стороны раненого бойца, оказывающую ему помощь медсестру, разглядеть оператора дронов.





С правой стороны увековечен вклад в общую победу тылов и гуманитарной поддержки войск жителями Волгоградской области. Тут же боец с маленькой девочкой, передающей письмо. Рядом угадывается незавершённый образ снайпера, ограждающего семью от ненастья, а в створе мемориала вот-вот начнётся монтаж величественных фигур бойцов. С левой стороны будет увековечен штурмовик-пулемётчик. С правой - боец, держащий знамя с надписью «Сталинград». Ветеран давит ногой поверженного змея.





В настоящее время специалисты крепят литые фрагменты композиции и герметизируют швы. Часть элементов пока отсутствует. Сборка конструкции в самом разгаре.









Как ранее сообщала редакция, утром 4 августа стройплощадку посетил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона осмотрел как возводимый мемориал, так и создаваемый музейный комплекс. Возведение последнего уже финиширует. Позже глава региона провёл совещание, посвящённое наполнению выставочной композиции.

Отметим, мемориал у подножья Мамаева Кургана создавался на протяжении двух лет. Он был вдохновлён идеями и эскизами, направленными региональным властям тысячами жителей Волгоградской области. Главным военным консультантом проекта стал замглавы Минобороны России Александр Санчик, ранее командовавший Южным военным округом. После обсуждения эскизов с бойцами к финальному этапу создания памятника подключилась студия военных художников имени Митрофана Грекова.

Фото: Алексей Костяков