



Ремонт в одном из офисных зданий Центрального района Волгограда обернулся трагедией. Не предупрежденный об отверстии между этажами, накрытом обычным листом гипсокартона, один из сотрудников рухнул на бетонный пол и спустя несколько дней скончался в больнице.

В начале года индивидуальный предприниматель заключил договор на проведение работ по замоноличиванию отверстий и проемов в междуэтажных перекрытиях с пятого по второй этаж в офисном центре на Двинской. В июне он пригласил на работу своего знакомого, ударив с ним по рукам после беседы – не заключая договора и не проводя инструктажа по технике безопасности.

Установленные в помещениях камеры сняли, что нанятый сотрудник не раз приходил на объект и переодевался в строительную форму. Девятого июня он, как и обычно, начал рабочий день, не подозревая о смертельной опасности, подстерегавшей его буквально в нескольких метрах.

– Находясь на втором этаже здания, он наступил на неогороженное техническое отверстие в межэтажном перекрытии между вторым и первым этажами, прикрытое всего лишь листом гипсокартона, – уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Мужчина сорвался вниз и, пролетев не менее пяти метров, упал на бетонный пол. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако вскоре пострадавший умер.

В отношении работодателя, который уверенно заявлял, что знакомый приходил на объект с профессиональными целями, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас его расследование уже завершено: материалы отправлены в суд.

О расследуемых делах, в том числе и этом происшествии, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали после встречи с полковником Владимиром Суровым. Как проходит обычный день начальника следственного отдела, и что скрывается за дверью его рабочего кабинета читайте в отдельном материале.

Фото СУ СК России по Волгоградской области