Новое оборудование смонтировали на трамвайной линии в Волгограде





В Волгограде установили новое оборудование на тяговой подстанции №15 в рамках реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе. Специалисты заменили высоковольтные ячейки, обеспечивающие приём, преобразование и распределение электроэнергии. Одновременно рабочие меняют и кабельные линии мощностью 6Кв.

Помимо этого, продолжаются работы по замене трамвайного полотна. Так, вдоль ул. 51-й Гвардейской на участке от ул. Космонавтов до ул. Исторической производится монтаж рельсошпальной решетки и установка опор для устройства новой контактной сети. В границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также напротив Академии МВД рабочие выполнено основание из геотекстиля, песка и щебня под устройство нового трамвайного пути.



Работы в Дзержинском районе идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и инвестпроекта, заключенного между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».



Напомним, ранее сообщалось, что выборочный ремонт трамвайной линии в Дзержинском районе удивил волгоградцев.