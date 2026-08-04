



Сегодня, 4 августа, в Волгоградском областном суде началось рассмотрение уголовного дела администратора скандального телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко, которому вменяется целый «букет» статей уголовного кодекса.

Как передает корр. ИА «Высота 102», фигуранта в наручниках под конвоем доставили в зал заседаний. Представителей СМИ в зал не пускают, так как процесс будет закрытым.

Напомним, что Михаила Серенко обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательстве, распространении порнографии, клеветы и сексуальных домогательствах. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В телеграм-канале «Остров Свободы», по версии следствия, Серенко публиковал посты, порочащие честь и деловую репутацию волгоградских политиков и представителей общественности. В его деле фигурируют 19 таких эпизодов. С некоторых он вымогал деньги за нераспространение порочащих сведений. Некоторые преступления он совершал вместе с другим блогером Алексеем Ульяновым, процесс над которым идет в другом суде.

Также он распространял клеветническую информацию в отношении женщин, принуждая их к действиям сексуального характера. Тех, кто ему отказывал, Серенко также публично оскорблял.

Фото, видео ИА «Высота 102»