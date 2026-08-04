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Происшествия

На севере Волгограда иномарка врезалась в автобус №21 с пассажирами

Происшествия 04.08.2026 20:13
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04.08.2026 20:13



Сегодня, 4 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и пассажирского автобуса №21. Как сообщили очевидцы произошедшего, авария случилась у остановки «Газовая». 

– Иномарка врезалась, Когда автобус подъезжал к остановке в сторону центра. В салоне почувствовался сильный толчок, но никто не упал. К счастью, со стороны пассажиров никто не пострала, – рассказал информагентству один из свидетелей аварии. 



От сильного удара пострадал легковой автомобиль – правая сторона бампера сильно повредилась, а также погнулся капот. Автобус отделался лишь небольшим сколом. 

Фото: читатели V102.RU

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