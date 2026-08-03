Еще один крупный логистический центр Wildberries поразили дронами ВСУ





Вслед за складом в Волгограде ВСУ атаковали логистический центр Wildberries во Владимирской области.

– В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. – лаконично прокомментировал ЧП губернатор Александр Авдеев. – На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности.

В пресс-службе самого маркетплейса выразились более конкретно и подтвердили, что «складской комплекс», по которому нанесли удар дронами ВСУ, принадлежит именно им.

– Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы, – сообщили в пресс-службе Wildberries. – На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

В пятницу украинские БПЛА нанесли удар по складам в Дзержинском районе Волгограда – тушение пожара продолжалась в течение всего дня.

Почему именно крупные логистические центры Wildberries стали мишенями для боевиков ВСУ, корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с ветераном органов госбезопасности Павлом Чебаненко.

Фото сгенерировано с помощью ИИ