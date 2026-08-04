



Поднимаясь на вершину Эльбруса, волгоградка Софья Бобылева плакала от нахлынувших эмоций, и в этих слезах была не только сковывающая тело усталость, но и непередаваемая радость от преодоления. О восхождении, ставшем настоящей победой над собой, своими страхами и желанием остановиться на середине пути, актриса ТЮЗа рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Еще два года назад Софья Бобылева загорелась идеей покорить Эльбрус. Но, как это и бывает во взрослой жизни, планы на необычный отпуск то и дело откладывались в дальний ящик, пока вдруг полгода назад девушка не решила: пора! Без раздумий и страхов она забронировала тур и стала готовиться к своему первому в жизни восхождению.

– Все началось с подготовки, так как без хорошей высотной акклиматизации зайти на Эльбрус практически невозможно. В первые два дня мы шли в гору на озеро Сылтран – Кель по пять-шесть часов с 20-килограммовыми рюкзаками. Было очень сложно, – делится впечатлениями девушка.





Перед покорением высшей точки в Европе волгоградцам – вместе с Софьей на Эльбрус поехал и ее коллега Артем Жуков – предстояло научиться многим хитростям. Как ходить в высоких ботинках? Пользоваться ледорубом? Вопросов, которые кажутся простыми и понятными лишь со стороны, в процессе возникало немало.

– Наш штурм вершины начался в 3 часа ночи. Небольшой ветер, темнота и только свет от налобных фонариков альпинистов. Два часа до первого привала мы шли без остановок. И это время я практически не помню, потому что, поднимаясь по опасному участку, я все время смотрела себе под ноги, – улыбается актриса ТЮЗа. – Когда же впервые подняла голову, начался рассвет. На небе была видна тень от Эльбруса… Непередаваемая картина. Конечно, сам момент восхождения на вершину незабываем. Лично я сразу начала плакать от счастья и от осознания того, что я смогла это сделать. Мы выше облаков! И у нас получилось то, что многим не под силу! Безусловно, мне было сложно физически: на высоте 5000 метров все ощущается совсем иначе. Высокое давление, нехватка кислорода, боль в мышцах. В какой-то момент хотелось развернуться и пойти назад, но я сказала себе, что все смогу, и просто пошла дальше, игнорируя сигналы мозга, настаивающего, что ничего не получится.





Последние метры пути участники восхождения преодолевали на морально-волевых качествах. Видя, как кому-то из альпинистов становилось плохо прямо у вершины Эльбруса, волгоградцы старались не совершать подобных ошибок, выверяя не только шаги но и каждый свой вздох.

– На вершине я увидела людей, которые не выдержали высоты. Которые падали в обморок, и их откачивали кислородом. Которые ползли, потому что уже не было сил стоять на двух ногах. К счастью, я смогла найти подходящий для себя темп и дыхание, поэтому у меня все получилось. К тому же, свою роль сыграла и хорошая акклиматизация. Эльбрус пустил меня на вершину, подарил идеальную ясную погоду- могу сказать, что везет так не всем. Оказаться здесь, в этой точке, проверив самого себя и увидев мир с такой высоты, – не просто потрясающий опыт, но и настоящее счастье, – заключает Софья.

Фото Софьи Бобылевой