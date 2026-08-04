



В предстоящие выходные Центральный парк культуры и отдыха Волгограда станет главной точкой притяжения для любителей спорта, музыки и активного досуга. Как сообщили в пресс-службе парка, кульминацией праздника станет десятый по счёту ночной забег «Волгоград Арена Night City Trail». Однако насыщенная программа ждёт гостей все три дня – с пятницы по воскресенье.

Пятница, 7 августа: музыка и танцы

С 17:00 до 20:00 на главной сцене выступят артисты Клуба пожилых людей Волгограда, затем эстафету подхватят танцевальные и цирковые коллективы Центра культуры «Лаукараз». В 19:00 на малой сцене стартует рок-фестиваль «Летний гром» с участием местных групп.

Суббота, 8 августа: нарды, забег и кино





Впервые в парке пройдёт любительский турнир по длинным нардам на Открытый кубок ЦПКиО. Соревнования состоятся с 16:00 до 19:00 на футбольном поле. Участников ждут 6 туров до одной победы, финальный 7-й тур определит победителя. Призёры получат кубок и медали. Регистрация – по ссылке.

Главное событие вечера – ночной забег. Стартовый городок развернётся в 17:00 на смотровой площадке у «Лагуны». Спортсменам предстоит пробежать 5 километров по парковому маршруту. Участников ждут мастер-классы, обучение рисованию, настольные игры, чеканка монет и другие активности от партнёров. На данный момент подано уже более 300 заявок, регистрация продолжается на сайте организатора «Волгоград марафон».

В 20:00 на футбольном поле начнётся показ фильма «101 далматинец» под открытым небом.

Воскресенье, 9 августа: гандбол, дискотека и кино

В 15:00 на малой сцене – ежегодная встреча болельщиков с гандбольным клубом «Динамо-Синара»: презентация команды, автограф-сессия, интерактивные площадки и подарки. В 20:00 на главной сцене – дискотека с диджеем Sharapov. Завершит выходные вечерний кинопоказ – в воскресенье покажут комедию «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» также в 20:00 на футбольном поле.

Фото: ЦПКиО Волгограда