



4 августа президент Владимир Путин подписал закон, который призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольственных товаров. ФАС, Минпромторг, Минсельхоз, Минэк, а также другие федеральные ведомства, утверждённые правительством, получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли.

Закон не позволит компаниям, работающим с продовольствием, прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков, оперативно вычисляя, где конкретно и за счёт чего произошёл рост, действительно ли он имеет под собой экономическое обоснование или носит спекулятивный характер.

Отметим, все необходимые сведения будет предоставлять ФНС, однако из-за чувствительности информация будет носить закрытый характер и использоваться исключительно для проверок контролирующими ведомствами. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Фото: www.kremlin.ru