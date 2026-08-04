В молодёжной команде «Ротор» новый главный тренер





Молодёжка «Ротора» вступает в новый этап. Денис Снимщиков покинул пост главного тренера «Ротора‑М», при этом он остаётся в структуре клуба, так что связь с командой не теряется.

На место главного тренера приходит Олег Стогов – человек, для волгоградского футбола не чужой. Его имя прочно связано с «Ротором»: в 1993 году вместе с командой он стал серебряным призёром Чемпионата России, а ранее, в 1991‑м, помог завоевать первое место в Первой Лиге СССР. В том же 1993‑м Стогов вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата России, заняв в нём третью строчку.

Игровая статистика Олега Валерьевича за «Ротор» говорит сама за себя: 202 матча, 28 забитых мячей и 2 голевые передачи. Такой опыт на поле часто становится фундаментом для сильной тренерской работы – игроки чувствуют, когда наставник знает игру изнутри, а не по учебникам.

Тренерский путь Стогова продолжился и после игровой карьеры: он работал с командами «Химки», «Смоленск», «Муром», «Тюмень» и другими. Теперь этот опыт будет работать на развитие молодёжи в Волгограде.

Для «Ротора‑М» назначение – шанс добавить в подготовку системный подход и добавить уверенности молодым игрокам: рядом будет человек, который не просто объясняет, а сам проходил все этапы большого футбола.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»