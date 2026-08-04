В Волгограде скончался один из пострадавших во время атаки БПЛА





Один из пострадавших во время беспилотного налета волгоградцев скончался в реанимации больницы. Погибший мужчина получил несовместимые с жизнью ранения в атакованном БПЛА доме Красноармейского района, уточнил информированный источник ИА «Высота 102».

– Волгоградец, находившийся в реанимации, скончался, несмотря на все усилия медиков, – прокомментировали в пресс-службе областного комитета здравоохранения. – Второй пациент, который по-прежнему остается в реанимации, находится в состоянии средней степени тяжести.

Еще двое горожан, для которых поистине «черная пятница» обернулась госпитализацией, уже получили выписки и покинули палаты в удовлетворительном состоянии.

В ночь на пятницу Волгоград атаковали украинские дроны. Мишенями БПЛА стали склады Wildberries в Дзержинском районе, промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Во время массового налета были также повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный – в Красноармейском. При разборе завалов на месте разрушенной постройки сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.

Фото Геннадия Гуляева