В районах Волгоградской области завыли сирены





Сирены, предупреждающие жителей о «Ракетной опасности», завыли сразу в нескольких городах Волгоградской области. Горожан предупреждают, что сигналы подаются в учебном формате.

– Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие и привычный ритм жизни, – еще раз уточнили в администрации Михайловки.

Жителям Волгоградской области, которые услышали протяжный звук дома или в рабочем офисе, советуют спокойно продолжать свои дела, не включая радио и телевизор. В общественном транспорте же необходимо следовать указаниям кондуктора или водителя. Сотрудников опасных предприятий в свою очередь просят действовать строго по инструкциям.

Неоднократно сообщая о том, что сегодняшний сигнал о ракетной опасности будет именно учебным, сотрудники администрации просят не обрывать телефоны 112 для уточнения подробностей.

Фото из архива V102.ru