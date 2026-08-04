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Общество

РПН предупредил волгоградцев о фейковых проверках с указанием QR-кода

Общество 04.08.2026 18:18
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04.08.2026 18:18


Юридические лица и индивидуальные предприниматели в последнее время сталкиваются с новом видом мошенничества. В Роспотребнадзоре сообщили, что аферисты стали массово рассылать уведомления о якобы внеплановых проверках ведомства с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплате почтовых услуг, что является фейком.

– Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, – информирует Роспотребнадзор. 

В ведомстве отмечают, что все проверочные мероприятия проводятся бесплатно. Контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия, такие как обязательные профилактические визиты, осуществляются в рамках 248-ФЗ. 

– Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя, – пояснили в Роспотребнадзоре. 

Ведомство не рекомендует переходить по ссылкам, тем более, где содержится требование об оплате. А юрлицам и предпринимателям советуют внимательно относиться к подозрительным уведомлениям официальных органов.

Фото из архива V102.RU

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