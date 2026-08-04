



Двое артистов волгоградского ТЮЗа покорили Эльбрус. Поднявшись на высоту 5642 метров над уровнем моря, актеры установили флаг своего родного театра.

– На каждом этапе есть радиальные выходы для привыкания к высоте. До приюта все было нормально, а сейчас на высоте 3850 метров ощущение, как будто вышел из поезда, и тебя до сих пор качает. Пройдет, – писал накануне главного восхождения артист Артем Жуков. – А теперь для мамы: я не голодный, не замерз, не устал. И на вершину все равно пойду.





Наравне с Артемом Жуковым, который уже не в первый раз бросает себе вызовы и рассказывает о путешествиях в социальных сетях, к высшей точке горы пробиралась и хрупкая Софья Бобылева. Достигнув пика, волгоградка не скрывала эмоций: «Я это сделала!».

– Восхождение на Эльбрус требует не только физической силы, но и огромной внутренней стойкости, – уверены в волгоградском ТЮЗе. – Это достижение – яркое доказательство того, что для артистов нашего театра нет ничего невозможного: также смело и самоотверженно они покоряют и театральные вершины, каждый раз открывая зрителям новые грани искусства.

Фото Волгоградского театра юного зрителя и со страницы Софьи Бобылевой/Vk.com