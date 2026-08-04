



В Ленинском районе Волгоградской области археологи приступили к очередному этапу раскопок на территории памятника середины XIV века, восточной окраины знаменитого «Солодовского пригорода Царевского городища», одной из столиц Золотой Орды. В экспедиции, которая продлится до 16 августа, приняли участие специалисты Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников и АНО «Институт култьтурного и материального наследия».

Как рассказали в региональном комитете государственной охраны объектов культурного наследия, раскопки здесь проводятся с 2023 года. Из-за интенсивной распашки долгое время археологический памятник считался полностью утраченным. Однако в 2020 году он был поставлен на охрану государством.







В прошлом году специалистам удалось обнаружить улицу с несколькими большими землянками и угол наземного здания с печью — тандыром. В одной из землянок, обложенной сырцовым кирпичом и оштукатуренной, нашли очаг с горизонтальным дымоходом, лежанки, столбовые ямы от несущих конструкций крыши. В этом году археологи планируют продолжить ее обследование. При этом в самой землянке и дворе вокруг нее под слоем земли и песка находились монеты середины XIV века, амулеты, наконечники со стрелами, костяные изделия и осколки керамики.

В этом году впервые в раскопках примут участие волонтеры, в том числе художники. Для участников экспедиции проведут лекции, а для желающих посетить раскопки предусмотрена экскурсионная программа.



Фото администрации Волгоградской области