У подножия Мамаева кургана в Волгограде на финишную прямую вышли работы по созданию музейного комплекса, посвященного подвигу участников специальной военной операции. Формирование экспозиции на площади 800 кв.м. завершится до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня, 4 августа, губернатор Андрей Бочаров, который побывал на строительной площадке.





– Все работы идут в плановом порядке, хорошими темпами, в хорошей динамике. Большое спасибо строителям, которые отнеслись к созданию музея очень ответственно. Все, что необходимо для формирования экспозиции, готово. Мы выходим на финишную прямую, которая подразумевает монтаж экспозиции на территории музейного комплекса. В рамках рабочего совещания будет представлена окончательная версия концепции размещения экспозиции. Уверен, что основные строительные работы будут завершены, как мы и ставили задачу, до конца года, — сказал глава региона.





Монтаж металлоконструкций павильона завершен. К объекту подведены все необходимые коммуникации: водоснабжения, водоотведения, электросети. Продолжается работа по внутреннему наполнению экспозиции. На новых музейных площадях предусмотрен показ современного вооружения, снаряжения и амуниции бойцов ВС РФ, в том числе личных вещей волгоградцев – участников СВО, среди которых есть и Герои России. Посетителям подробно расскажут о геополитических событиях, предшествующих началу СВО, о целях операции, а также ходе спецоперации, о воинских частях и соединениях ЮВО, в том числе дислоцированных на территории Волгоградской области.

В музее оборудуют многофункциональный лекторий, который сможет трансформироваться под различные форматы мероприятий: уроки мужества, кинопоказы, лекции и тематические встречи. Стандартная экскурсионная группа составит 25–30 человек.

Напомним, что проект музея создавался при активном участии ветеранов, молодежи, родных и близких участников СВО, в обсуждении концепции приняли участие более 100 тысяч человек. Статус комплекса, посвященного подвигу героев СВО, в Волгоградской области в начале 2026 года утвердили на законодательном уровне. Инициатива была озвучена главой региона на площадке строительства в июне 2026 года.

Фото администрации Волгоградской области