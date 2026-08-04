



Новое покушение на сусликов, фигурки которых в большом количестве можно встретить в городе Волжском Волгоградской области, произошло на этот раз у редакции «Волжской правды». Происшествие зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

На записи видно, как мужчина с татуировкой на руке спокойно слом арт-объект, упаковал его в пакет, а затем ушел вместе со спутницей в магазин.

– Хулиганство — не ок. Нарушителя найдут, – заявили в администрации Волжского, которая выложила видео происшествия в своих соцсетях. – Так что готовьтесь, гражданин. Звездный час близко.

В мэрии напомнили о покаянных видео, которые ранее записывали граждане, задержанные за порчу фигурок сусликов и кражу городских арт-объектов.

Видео: администрация Волжского / МАКС