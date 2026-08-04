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Общество

В Волжском попала на видео эффектная блондинка, ограбившая алкомаркет

Общество 04.08.2026 14:38
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04.08.2026 14:38


В Волжском Волгоградской области полицейские установили личность эффектной блондинки, ограбившей алкомаркет. Девушка в розовом украла из сетевого магазина алкоголь, не стесняясь ни других покупателей, ни камер видеонаблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, волжанка в розовом попыталась скрасить себе вечер несколькими бутылками алкоголя. Женщина заранее приготовила плотный чёрный пакет, куда и ловко погрузила сначала одну бутылку, а затем, немного отойдя и оценив свои силы, ещё и вторую. Пропажу вскоре заметили сотрудники магазина и сообщили правоохранителям.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 40-летняя жительница города Волжского, которая призналась в содеянном и пояснила, что похищенное хотела сбыть неизвестным лицам, а деньги потратить на личные нужды, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении падкой на спорное роковой блондинки возбуждено уголовное дело. За кражу женщине грозит штраф до 80 тыс. рублей, обязательные, исправительные, принудительные работы, ограничение свободы или арест.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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