



В Краснооктябрьском районе Волгограда специалисты приступили к установке паркового освещения на бульварной части пр. Металлургов в границах ул. Гончарова и ул. Маршала Еременко. Представители подрядной организации уже смонтировали здесь порядка 100 светильников.





- Ранее рабочие проложили поливочный водопровод на пешеходных дорожках общей площадью порядка 3800 кв. метров, уложили тротуарную плитку, проложили подземные линии коммуникаций для систем видеонаблюдения и уличного освещения, - подчеркнули в мэрии.

Следующим этапом станет установка скамеек и урн, а финишируют работы высадкой 170 деревьев и 1,3 тыс. кустарников. Специально для владельцев животных на благоустраиваемом пространстве предусмотрено обустройство площадки для выгула животных.

Фото: администрация Волгограда