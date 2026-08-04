



Хозяева алабая по кличке Тор, выбежавшего за забор собственного дома и получившего несколько ударов ножом и лопатой, готовятся к проведению медицинской экспертизы. Лишь получив заключение медиков, сотрудники правоохранительных органов решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

– В Волгограде подобную экспертизу по животным не делают, поэтому в ближайшее время мы направим в Москву все выписки и фотографии с ранами, – рассказала владелица собаки Ольги. – В медицинских документах написано, что у Тора было две раны внизу груди и рубленая рана на спине.

По словам волгоградки, в беседе с участковым ее сосед объяснил жестокое избиение ем, что животное якобы ворвалось на его территорию.

– Но ведь на снятой с камеры записи отчетливо видно, что собака случайно выскочила из калитки, прошла около 50 метров и, услышав лай другого животного, подошла к калитке. Дверь хозяева открыли самостоятельно, – настаивает волгоградка. – Сосед заявил, что ударил Тора железкой, а его сестра нанесла удар лопатой. После этого они, якобы не сумев выгнать пса с участка, надели на него веревку. Но это не веревка, а полноценная удавка, которую у меня, к слову, до сих пор никто не изъял. Мы в любом случае будем добиваться возбуждения дела, потому что хоть как-то оправдать подобное поведения просто не можем.

В региональном главке МВД расправу над животным пока никак не комментировали.

В конце июля шокирующая история случилась в частном секторе Кировского района. По словам обратившейся в редакцию Ольги Верблюдовой, ее сосед по дому расправился с собакой, ударив ее ножом и лопатой, а после попытавшись задушить.

– Я пришла к соседу с вопросами: «Зачем ты так издевался над животным? Оно напало на тебя или на твою сестру?». В ответ он нехотя сказал лишь, что Тор мог укусить его собственную собаку. Мог, но не укусил. Соседям же он заявляет, что наш алабай якобы помочился у его дома, – рассказывала хозяйка Тора. – Между тем, из пяти с половиной лет своей жизни Тор четыре года был служебной собакой, ориентированной на помощь людям. Никаких нареканий от соседей в его адрес не звучало ни разу. Более того, и взрослые, и дети всегда останавливались, чтобы сфотографироваться с такой большой и доброй собакой. Такого жестокого отношения со стороны человека Тор просто не заслужил.

После длившейся больше двух часов операции тяжелораненый алабай еще неделю приходил в себя. Его хозяева признают, что не отходили от него буквально ни на минуту, опасаясь внезапных осложнений.

Фото Ольги Верблюдовой