Двое жителей Саратовской области оказались в реестре террористов

Общество 04.08.2026 10:03
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04.08.2026 10:03
В обновлённый перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, включены двое уроженцев Саратовской области. «СарИнформ» сообщает, что в список вошли 31-летний Сергей Тезиков из Энгельса и 30-летний Канат Альмухамбетов из села Усть-Золиха Красноармейского района.
Напротив фамилии Альмухамбетова в списке стоит специальная отметка – таким образом ведомство обычно обозначает лиц, непосредственно причастных к терроризму.
Из реестра исключён житель Балашова Виталий Демин, который находился в нём с мая 2026 года.
В перечень Росфинмониторинга вносятся подозреваемые и обвиняемые по делам о терроризме и экстремизме, а также осуждённые за такие преступления. В настоящее время список насчитывает более 22,4 тысячи человек.
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