В Волго-Ахтубинской пойме появилось новое водопропускное сооружение





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в поселке Вторая Пятилетка завершено строительство водопропускного сооружения (ВПС). Как рассказали в пресс-службе администрации региона, работы проводились в рамках федерального проекта «Вода России».

В целях повышения наводняемости и улучшения экологического состояния уникального природного комплекса, расположенного между руслами Волги и Ахтубы, и возводятся ВПС. Снижение обводненности поймы в последние десятилетия стало одной из ключевых экологических проблем региона. К 2030 году в рамках федерального проекта в пойме планируется возвести в общей сложности 72 ВПС.

– Новое ВПС поймы с пропускной способностью до 14 кубометров воды в секунду обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. Здесь же, в Среднеахтубинском районе, в этом году будет завершен еще один объект с максимальной пропускной способностью 18 кубометров в секунду. Суммарная стоимость работ по строительству двух водопропускных сооружений – 79,9 млн рублей (с проектно-изыскательскими работами), из которых 31,4 млн – средства федерального бюджета, – сообщил замдиректора ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Федор Матвеенков.

Всего с 2019 года на территории Волго-Ахтубинской поймы осуществлена расчистка 190,3 км водных объектов, реабилитировано более 1 240,2 га ериков и озер. В общей сложности восстановлено 93 водных объекта и возведено 74 водопропускных сооружения. За последние 2-3 года обеспечен приток воды во многие водные объекты природного комплекса, которые в предшествующие годы испытывали серьезный дефицит водных ресурсов.

– Работу запланировано продолжить в рамках нового цикла национальных проектов. В настоящее время перечень объектов Волгоградской области сформирован и утвержден в составе федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», – отметил начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Михаил Новиков.

Фото: Облкомприроды