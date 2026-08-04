В Волгограде второй раз за год внесут поправки в бюджет

Волгоградская городская дума на ближайшем заседании рассмотрит проект изменения доходной и расходной части бюджета на 366,2 миллиона рублей. В пресс-службе гордумы пояснили, что планируемые поправки действующего финансового документа станут вторыми в текущем году. Коррективы поддержали депутаты всех комитетов.

На 2026 год доходы и расходы бюджета города были утверждены в сумме 40, 879 млрд рублей. В мае основные параметры были увеличены на 5,5 млрд рублей – с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов и перераспределения собственных средств доходная часть была зафиксирована в объеме 46, 38 млрд рублей, расходная – 46, 73 млрд рублей, дефицит – 348 млн рублей.

С учетом очередных поправок, которые предлагается внести, доходы составят 46, 749 млрд рублей, расходы – 47, 097 млрд рублей при прежнем дефиците 348 миллионов.

Замруководителя департамента финансов Юлия Кикина пояснила, что доходная составляющая увеличивается за счет собственных средств муниципалитета на 253, 2 млн рублей, а также средств вышестоящих бюджетов – на 112, 9 млн рублей.

– Утвержденные ассигнования по средствам вышестоящих источников скорректированы и будут направлены, в том числе на обновление общественного транспорта, компенсацию выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные услуги для населения, реализацию госполномочий Волгоградской области по осуществлению регионального жилищного контроля, обеспечение горячим питанием категорий школьников и прочее, – сообщили в пресс-службе гордумы.

За счет перераспределения собственных средств увеличивается финансирование мероприятий по выкупу жилых помещений из аварийного жилищного фонда. Дополнительные средства будут направлены на устройство площадок для размещения спортивного оборудования в парках и скверах, на софинансирование приобретения спецтехники. Также увеличатся бюджетные ассигнования на содержание локальных очистных сооружений и предоставление субсидий юридическим лицам на обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Фото из архива V102.RU