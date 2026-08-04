Поисковикам в Волгоградской области удалось найти останки более 190 человек, которые были убиты и замучены в немецком лагере для военнопленных 84 года назад.

Раскопки на месте бывшего немецкого лагера, который в 1942 году был на территории Суровикинского района, проводились в рамках XIV Межрегиональная студенческая «Вахта Памяти: Сталинградский фронт». Участие в поисковой экспедиции, которая завершилась 2 августа, приняли 60 активистов студенческих поисковых отрядов из 14 регионов РФ. В их числе –студенческий поисковый отряд ВГСПУ «Гвардеец».

На месте бывшего немецкого лагеря поисковики работали две недели.

– Подняты останки свыше 190 человек – убитых, замученных голодом, холодом. Новые места, где массово закапывали погибших в лагере, удалось установить с помощью кадров немецкой аэрофотосъемки времен Сталинградской битвы. В самом большом раскопе оказалось около 70 человек, – рассказали в ВГСПУ.

Вместе с останками обнаружены ложка с плохо читаемой фамилией и два солдатских медальона, которые оказались пустыми.

Фото: ВГСПУ / vk.com