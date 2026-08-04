



В Волгограде скончался мужчина, пострадавший во время беспилотной атаки на город. Пытаясь спасти гражданскую супругу из загоревшегося после прилета БПЛА дома, он получил тяжелейшие ожоги.

– Дом, в который попал вражеский беспилотник, был оформлен на двух владельцев: в одной его части жила женщина с двумя детьми, в другой – гражданские супруги. Услышав характерный звук летящего БПЛА, волгоградка открыла окно и помогла детям вылезти на улицу. Никаких травм они, к счастью, не получили. Конечно, не считая сильного стресса. А вот живущей во второй половине дома паре так не повезло, – рассказали жители ТОСа в Красноармейском районе.

Когда частный дом занялся огнем, волгоградец попытался вытащить из него свою супругу. Однако ни одна из его попыток успехом не увенчалась.

– Мужчина получил тяжелые и обширные ожоги, попав в больницу в критическом состоянии. Вечером воскресенья он скончался. Пострадали и соседи напротив. Из-за посекших окна осколков в больницу попали женщина и мужчина: хозяйку дома уже выписали, а вот ее супруг по-прежнему остается в реанимации. Еще один пострадавший с соседней улицы также вернулся домой, – добавили волгоградцы.





Пострадавшим во время налета беспилотников волгоградцам помогали всем миром – не оставшиеся в стороне жители разгребали завалы, приносили необходимые вещи, поддерживали морально.

– После обрушившейся на нас трагедии мы организовали сбор средств. И, что удивительно, на просьбу о помощи откликались не только представители нашего ТОСа, – отмечает его председатель. – Все действительно восприняли случившееся, как личную беду, и не остались в стороне. Огромное спасибо за это всем и каждому! Мы в очередной раз доказали, что вместе мы – силы, и нас не сломить! Спасибо за то, что вы есть! Спасибо за ваши сердца.

Удар украинских беспилотников Волгоград принял в минувшую пятницу. Дроны ВСУ атаковали склады Wildberries, предприятие топливно-энергетического комплекса на юге города. Пострадали также многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный – в Красноармейском.

В больницы города попали 8 человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. Уже при разборе завалов сгоревшего дома сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.

Фото из архива V102.ru и сгенерированы с помощью ИИ