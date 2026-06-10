Нарушение экологических требований выявлены при строительстве очистных сооружений на острове Голодный в Волгограде. Заказчик проекта, который не позаботился о прохождении государственной экологической экспертизы, оштрафован на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, Управлением установлено, что МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» не представлена на экологическую экспертизу проектная документация на строительство объектов капитального строительства сооружений биологической очистки на о. Голодный, реализация указанной проектной документации произведена без положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также не направлено в федеральный орган государственного экологического надзора извещение о начале работ по строительству, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (Нарушение законодательства об экологической экспертизе). На нарушителя наложен штраф в сумме 100 тысяч рублей. Однако представители МКУ не согласились с наказанием и пожали жалобу в Ворошиловский районный суд, который оставил постановление Росприроднадзора без изменения.

Заказчику работ также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





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