С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсука

Региональный комитет природных ресурсов начинает приём заявлений на получение разрешений на добычу барсука с 5 августа. Сам сезон охоты откроется 10 днями позже — 15 августа.
На этот год установлен лимит: всего 364 особи по всей области, из которых лишь 11 приходятся на общедоступные угодья. Введение квот направлено на сохранение стабильной численности популяции и предотвращение её снижения.
С 6 августа принимаются заявки на добычу пернатой дичи:
Установлены следующие суточные нормы добычи на одного охотника: утки — до 10 особей, гуси — до 5, лысуха — до 7, серая куропатка — до 5. Отдельные ограничения действуют на фазана: за весь сезон разрешено добыть не более 3 особей, и только на территории общедоступных угодий в Суровикинском, Серафимовичском и Клетском районах.
Изображение создано при помощи ИИ