С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсука





Региональный комитет природных ресурсов начинает приём заявлений на получение разрешений на добычу барсука с 5 августа. Сам сезон охоты откроется 10 днями позже — 15 августа.

На этот год установлен лимит: всего 364 особи по всей области, из которых лишь 11 приходятся на общедоступные угодья. Введение квот направлено на сохранение стабильной численности популяции и предотвращение её снижения.

С 6 августа принимаются заявки на добычу пернатой дичи:

– боровая дичь станет доступна с 29 августа;