



В Волгоградской области многодетные семьи оформляют единовременную региональную выплату в размере 89 тысяч рублей. С начала года этой мерой поддержки воспользовались уже более 900 жителей. Выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья».

Как пояснили в областном комитете социальной защиты, право на капитал имеют многодетные родители – граждане РФ с постоянной регистрацией в регионе, у которых родился третий или последующий ребёнок, при условии, что ранее они не получали эту помощь. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума. При расчёте учитываются все дети, в том числе от предыдущих браков.

Подать заявление можно в отделах социальной поддержки населения по месту жительства. Распорядиться деньгами родители вправе по своему усмотрению, но получить их можно только после того, как ребёнку исполнится три года.

Отметим, с 2025 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе введены новые меры поддержки для беременных женщин и молодых многодетных семей. Поддержка материнства и детства остаётся приоритетом региональной политики, а система льгот постоянно совершенствуется с учётом предложений жителей.