Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФ





Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Документ официально опубликован 4 августа на портале правовой информации.

Согласно новым нормам, наличие судимости станет не только основанием для отказа в приёме заявлений на оформление гражданства, но и поводом для аннулирования ранее выданных РВП, ВНЖ, а также разрешения на временное проживание с целью получения образования.

Кроме того, закон вводит обязательное требование для мигрантов, достигших 14 лет: при подаче заявления на РВП или ВНЖ они должны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости либо, при её наличии, документ с данными о совершённом преступлении и вынесенном приговоре. Справка должна быть выдана компетентными органами страны происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Закон вступает в силу после официального опубликования. Новые правила ужесточают миграционное законодательство и направлены на усиление контроля за въезжающими в страну иностранцами.

Фото: пресс-служба Кремля