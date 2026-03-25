В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца





Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.

По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской области в 2015 году Таганрогским городским судом .

– Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – сообщает СМИ. – Однако, будучи надлежащим образом уведомленным о дате оглашения приговора, мужчина в суд не явился, в связи с чем его объявили в розыск.

Розыском преступника с ноября 2025 года занимались оперативники ГУФСИН. Лишь в этом году удалось установить его местонахождение спустя более десяти лет.

В настоящий момент беглец содержится в СИЗО. После решения суда его этапируют в исправительную колонию.