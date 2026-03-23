Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»





В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28 километров.

Издание со ссылкой на саратовского губернатора Бусаргина сообщает, что сейчас специалисты уже проверяют оборудование речных судов «Валдай», которые будут курсировать по указанному маршруту. Планируется, что в регион суда доставят в 2026 году.

В соцсетях Бусаргин напомнил, что речные пассажирские перевозки возрождают в Саратовской области спустя 30 лет по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Всего в регион будет поставлено пять судов «Валдай», а дальнейшем и скоростной «Метеор».

– Это позволит расширить географию поездок для жителей и гостей области, – приводит цитату губернатора «СарИнформ».

