Минпромторг расширил список роскошных авто, облагаемых допналогами





Минпромторг России обновил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включив в него 18 новых позиций. Общее количество моделей, к которым применяется повышающий коэффициент при расчете налогов, достиг 573-х.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный министерством перечень, в него входят марки стоимостью от 10 до 15 млн рублей, а также автомобили с ценой более 15 млн рублей. «Возраст» авто из первой категории не должен превышать 10 лет, модели из второй категории должны быть не старше 20 лет.

В списке роскошных марки иномарок, которые встречаются и в Волгограде: Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Zeekr, Ford, Dodge, Toyota, Tesla.

Напомним, что повышающие коэффициенты применяются только для тех автомобилей, которые били куплены с 1 января 2022 года за 10 и более млн рублей.