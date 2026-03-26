



В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.

Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить 1,5 миллиона. Теракт планировался на военном аэродроме.

– Как считает следствие, злоумышленник получил от спецслужб Украины адрес тайника, где лежали взрывчатка, боеприпасы, детонаторы и два коптера. Он должен был собрать и настроить дроны, прикрепить к ним взрывчатку и запустить по целям, – передает саратовское издание.

Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Саратова возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время следователи устанавливают всех участников террористической организации.

