Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме

Федеральные новости 26.03.2026 17:17
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало. 

Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить 1,5 миллиона. Теракт планировался на военном аэродроме.   

– Как считает следствие, злоумышленник получил от спецслужб Украины адрес тайника, где лежали взрывчатка, боеприпасы, детонаторы и два коптера. Он должен был собрать и настроить дроны, прикрепить к ним взрывчатку и запустить по целям, – передает саратовское издание. 

Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Саратова возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время следователи устанавливают всех участников террористической организации. 

Фото: СУ СК России по Саратовской области 

19:10
Прописавшиеся в парке утки возвращают форму после морозной зимы: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:00
Через 5 дней некоторым волгоградцам поднимут пенсииСмотреть фотографии
18:50
94-летняя дитя Сталинграда лишилась жилья после пожараСмотреть фотографии
18:08
Волгоградцев предупредили о наступлении со степей гигантских клещей-спринтеровСмотреть фотографии
18:07
«Среди нас – сумасшедший»: маньяк из поселка Волгограда продолжает убиватьСмотреть фотографии
17:47
Пасха ни при чем? ЦБ объяснил рост цен на яйца в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродромеСмотреть фотографии
16:52
1000 пар забронировали красивые даты для свадьбыСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде новый завод азотных удобрений пополнит бюджеты на 200 млрд рублейСмотреть фотографии
15:38
Аналитика МегаФона: кто приезжает в глэмпинги на ВолгеСмотреть фотографии
15:36
ФСИН опровергла информацию об исчезновении Никиты ЖуравеляСмотреть фотографии
15:18
Что ждёт «Ротор» в Новороссийске после победы над лидеромСмотреть фотографии
15:10
В Волгоградской облдуме изменили законы перед смещением Шарифова с должностейСмотреть фотографии
14:58
Цены на ингредиенты для куличей у волгоградских ритейлеров проконтролирует ФАССмотреть фотографии
14:41
Задержанный в Волгограде журналист рассказал о вымогательствеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
В СЖР назвали ударом по репутации СМИ арест журналистов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:32
Волгоградка с нечистым на руку подельником пойдут под суд за попытку купить праваСмотреть фотографии
13:20
«Метеор» свяжет летом Ростов, Таганрог и МариупольСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом 12 лет потребовалось на ликвидацию 200 поселковых свалокСмотреть фотографии
13:02
Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
В России вновь обсуждают полный запрет на продажу вейповСмотреть фотографии
11:44
Волгоградцам могут запретить пить чай на рабочем месте. Рассказываем, почемуСмотреть фотографии
11:21
Коммерсантъ: во время этапирования пропал осужденный за сожжение Корана Никита ЖуравельСмотреть фотографии
11:08
В девятиэтажке Волгограда эвакуировали 40 жильцов из-за пожараСмотреть фотографии
11:02
Облдума лишила депутата Шарифова высокопоставленных должностейСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде задерживается московский рейс из-за ограничений в работе аэропортаСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом вынесли приговор водителю школьного автобуса за гибель ребенкаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области изменится график пригородных поездов с 29 мартаСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцы с 1 апреля столкнутся с новыми правилами денежных переводов. Что поменяется?Смотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области нефтяники возглавили рейтинг рентабельности производствСмотреть фотографии
 