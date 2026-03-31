Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рождении





Медики перинатального центра в Ростове сохранили жизнь новорожденной, которая появилась на свет с экстремально низким весом – всего 700 граммов. Как сообщает Привет-Ростов, накануне малышка и ее мама благополучно отправились домой.

С преждевременными родами молодую женщину доставили в ростовский перинатальный центр в декабре 2025. Остановить родовую деятельность врачам не удалось – и тогда они приложили все усилия, чтобы выходить девочку.

– Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Медики незамедлительно оказали младенцу реанимационную помощь строго в соответствии с медицинскими протоколами. Благодаря профессионализму врачей и тщательному круглосуточному уходу девочка смогла набрать вес, – сообщает издание.

К моменту выписки вес девочки составлял уже 3 кг 500 граммов., то есть за время нахождения в перинатальном центре новорожденная набрала 2 кг 800 граммов. Процент прибавки от первоначального веса составил 400%.