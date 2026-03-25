В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах





Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще 57 прошли обучение на руководителей военно-патриотических клубов.

– В 2023 году по инициативе Министерства просвещения РФ на базе Государственного университета просвещения был создан Центр военно-патриотического воспитания «Вершина», одной из задач которого является обучение участников СВО и сопровождение их интеграции в педагогическую деятельность. За два года реализации программ 70 участников СВО получили квалификацию «преподаватель-организатор ОБЗР», 57 человек прошли обучение по программе переподготовки «Деятельность руководителя клуба военно-патриотического воспитания в общеобразовательных организациях», – поделился Бондюков.

Участники СВО, прошедшие переобучение, принимают участие в тематических конференциях, проводят совместные патриотические мероприятия.

В «Вершине» также реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Психология межличностного общения. Основы коммуникации», которая помогает участникам СВО подготовиться к проведению патриотических встреч с обучающимися в рамках различных проектов.