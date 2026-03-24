Экс-главу мэрии Ростова Логвиненко оставили в СИЗО до 23 июня





Суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Ростова Алексею Логвиненко до 23 июня. Как передает Привет-Ростов, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — более 10 млн руб.

Как ранее сообщалось информагентством, компромат на экс-главу мог дать его бывший подчиненный Константин Тихонов. Ранее чиновник занимал должность главы Ленинского района Ростова, а также возглавлял городское управление торговли.

Кроме того, Логвиненко обвиняется и в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб бюджету города более 47 млн руб. По версии следствия, в 2020 году чиновник незаконно привлек кредит коммерческого банка, в результате чего бюджету города был причинен ущерб.

Расследование по обоим эпизодам продолжается.