Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля





Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления.

Вице-премьер отметил, что турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен. При этом позитивным фактором остается высокая востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках.



Особое внимание было уделено задаче не допустить роста цен на топливо внутри страны выше заложенных прогнозов.



Было отмечено, что показатели переработки нефти сохраняются на уровне марта 2025 года, что позволяет обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов.

В то же время отраслевые компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри страны.



