



4 января в Telegram-канале спортивного журналиста Ивана Карпова появилась информация о возможной покупке «Ротора» инвесторами из фонда No Limit Sport из ОАЭ. Однако в пресс-службе волгоградского клуба данную информацию назвали всего лишь слухами.

Президент евразийского направления фонда Вадим Андреев в разговоре с Карповым сообщил, что «Ротор» входит в число трёх российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций партнеров фонда и инвесторов. По информации Андреева, арабские шейхи в таком случае могли бы значительно увеличить бюджет и профинансировать работу академии «Ротора».

Прозвучавшую информацию активно обсуждают футбольные болельщики не только в Волгограде, но и по всей России. Однако в пресс-службе «Ротора» в комментарии для ИА «Высота 102» назвали ее не более чем пустыми слухами.

– Это вбросы, на которые не стоит реагировать, – прокомментировали громкий инфоповод в волгоградском клубе.