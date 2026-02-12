В Волгограде и области подорожали номера в отелях и санаториях





Рост стоимости некоторых услуг вновь зафиксировал Волгоградстат. По данным ведомства, подорожание коснулось стрижек. На середину февраля 2026 года средняя стоимость модельных мужской и женской стрижек выросла по сравнению с предыдущей неделей на 0,7% и составила соответственно 576 и 496 рублей.

Также изменилась в сторону увеличения стоимость проживания в 4-х и 5-звездочных отелях – на +3,1% (3345 рублей за сутки), в санаториях - на 1% (5019 рублей).

Подорожали турпоездки в ОАЭ – на +3,5% (74498 рублей). В то же время подешевели путешествия на Черное море – на 1,4%. Средняя стоимость поездки составила 45397 рублей.



