УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в Волгограде





В волгоградском УФАС не нашли нарушений в сфере ценообразования на нефтепродукты. Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, по итогам 2025 года признаки доминирования на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива усматривались в положении только одного предприятия - ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В связи с этим на данный хозяйствующий субъект распространяются запреты, предусмотренные законом «О защите конкуренции».

По данным мониторинга, розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за 2025 год на АИ-92 выросла на 10,45%, на АИ-95 выросла на 10,04%, на дизельное топливо выросла на 9,90% при значительном повышении закупочных цен на нефтепродукты. Таким образом, темпы роста розничных цен на нефтепродукты не превышают темпов роста закупочных цен, сделали вывод в ведомстве.

В УФАС также отметили, что власти региона постоянно мониторят ситуацию на топливом рынке, в том числе проводят заседания оперштаба. При этом участникам рынка нефтепродуктов рекомендовано принимать оперативные меры по восполнению запасов всех видов топлива на территории Волгоградской области и их поддержанию, а также информировать штаб о наличии предпосылок дефицита, существенного снижения остатков нефтепродуктов (в размере более 15%) и о принятии ограничений по отпуску нефтепродуктов в одни руки.

Напомним, в ноябре прошлого года независимый участник розничного рынка нефтепродуктов добровольно снизил цены на топливо после вмешательства УФАС. Ведомство тогда зафиксировало значительное превышение – почти на 8% – розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 ООО «Аркон-Про» над ценами, установленными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Компания работала в Октябрьском районе.



