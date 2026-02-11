Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в Волгограде

В волгоградском УФАС не нашли нарушений в сфере ценообразования на нефтепродукты. Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, по итогам 2025 года признаки доминирования  на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива усматривались  в положении только одного предприятия - ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В связи с этим на данный хозяйствующий субъект распространяются запреты, предусмотренные законом «О защите конкуренции». 

По данным мониторинга, розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за 2025 год на АИ-92 выросла на 10,45%, на АИ-95 выросла на 10,04%, на дизельное топливо выросла на 9,90% при значительном повышении закупочных цен на нефтепродукты. Таким образом, темпы роста розничных цен на нефтепродукты не превышают темпов роста закупочных цен, сделали вывод в ведомстве.

В УФАС также отметили, что власти региона постоянно мониторят ситуацию на топливом рынке,  в том числе проводят заседания оперштаба.  При этом участникам рынка нефтепродуктов рекомендовано принимать оперативные меры по восполнению запасов всех видов топлива на территории Волгоградской области и их поддержанию,  а также информировать штаб о наличии предпосылок дефицита, существенного снижения остатков нефтепродуктов (в размере более 15%) и о принятии ограничений по отпуску нефтепродуктов в одни руки.

Напомним, в ноябре прошлого года независимый участник розничного рынка нефтепродуктов добровольно снизил цены на топливо после вмешательства УФАС. Ведомство тогда  зафиксировало значительное превышение – почти на  8% – розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 ООО «Аркон-Про» над ценами, установленными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Компания работала в Октябрьском районе.


11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Волгоградом
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домах
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИН
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в Волгограде
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейса
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛА
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию моркови
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевидения
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятине
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенников
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и воды
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсад
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотников
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской области
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛА
06:30
В Волгограде отменили режим беспилотной опасности после массированной атаки БПЛА
06:09
В Волжском атаковавшие регион БПЛА попали в жилой дом и на территорию детского сада
21:40
Гигантские варежки связали в ЦПКиО Волгограда
21:19
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
21:00
В Советском районе Волгограда реконструируют улицу ради велодорожки и мотеля
20:31
«Дешевыми точно не будут»: производитель рассказал, сколько будут стоить в Волгограде тюльпаны на 8 Марта
19:58
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
19:31
Надпись «Сталин» и три барельефа вошли в список охраняемых в Волгограде
19:00
Матч памяти погибшего на СВО Алексея Сигитова провели ватерполисты Волгограда
18:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУ
17:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусов
 